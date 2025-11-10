Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Έρρικα Πρεζεράκου μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Buongiorno», με αφορμή τη σύλληψη ιερέα και πρώην μοντέλου για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Η γνωστή αθλήτρια αποκάλυψε τη δική της πρόσφατη εμπειρία με το συγκεκριμένο ιερέα, περιγράφοντας όσα της είχε ζητήσει και τις λεπτομέρειες της επικοινωνίας τους.

«Μου ζήτησε χρήματα πριν λίγους μήνες, αλλά και μια δεύτερη φορά. Με είχε προσεγγίσει μέσα από τα social media, οπότε επειδή η εκκλησία η οποία βρισκόταν είχε να κάνει με τους καρκινοπαθής, είχα πάει δύο φορές εκεί. Μετά από δύο μήνες με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει, σε παρακαλώ χρειάζομαι χρήματα, και του έδωσα.

Την Πέμπτη με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε στείλει και μήνυμα. Μου είπε, “σε παρακαλώ πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι χρήματα”. Έκλαιγε και μου έλεγε σε παρακαλώ. Ήταν πολύ σπαρακτικό αυτό που εκδήλωνε. Δεν έχω ιδέα αν ισχύει».

Δείτε το βίντεο:

