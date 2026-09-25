Για το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο «Survivor», αλλά και για τη δική της δύσκολη εμπειρία με προπέλα σκάφους, μίλησε η Έρρικα Πρεζεράκου.

Η πρώην πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση της Win Hellas το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου.

Αναφερόμενη στο ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, η Έρρικα Πρεζεράκου τόνισε πως ένιωσε ιδιαίτερη σύνδεση με όσα συνέβησαν, καθώς έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν μια παρόμοια περιπέτεια.

«Σίγουρα συνδέθηκα πάρα πολύ. Συνειδητοποιώ πόσο πολύ δεν έχουμε αίσθηση το τι μπορεί να κάνει μια προπέλα. Οι οδηγοί στη θάλασσα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Λυπήθηκα πάρα πολύ γι’ αυτό το παιδί. Βέβαια, πάντα πιστεύω ότι κάθε τι που συμβαίνει έχει κάποιο λόγο που συμβαίνει», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έστειλε το δικό της μήνυμα στον Σταύρο Φλώρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να συνεχίζει να διεκδικεί όσα θέλει για τη ζωή του, παρά τις δυσκολίες.

«Είναι σημαντικό να διεκδικεί αυτό που θέλει για τον εαυτό του και αυτό που πάντα λέω είναι ότι πάντα η ψυχή να κοιτάει μπροστά, ακόμα και αν το σώμα μας πάει πίσω, γιατί είμαστε η ψυχή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Η Έρρικα Πρεζεράκου είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Αύγουστο του 2020 στην Κύθνο, όταν βρισκόταν σε φουσκωτό σκάφος μαζί με άλλα άτομα. Κάτω από συνθήκες που δεν είχαν διευκρινιστεί, έπεσε στη θάλασσα και το χέρι της βρέθηκε στην περιοχή της προπέλας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

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