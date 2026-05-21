Η ΕΡΤ σημείωσε φέτος σημαντική αύξηση στα οικονομικά της αποτελέσματα από τη συμμετοχή της στη Eurovision, καταγράφοντας κέρδη που έφτασαν περίπου τις 675.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα φετινά κέρδη της δημόσιας τηλεόρασης ανήλθαν στα 675.324,88 ευρώ, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όταν τα κέρδη είχαν διαμορφωθεί στα 100.751,48 ευρώ.

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στον συνολικό σχεδιασμό της ΕΡΤ γύρω από τη διοργάνωση, ο οποίος περιελάμβανε τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών και ενός εθνικού τελικού.

Οι παραγωγές αυτές σημείωσαν υψηλές τηλεθεάσεις και ισχυρή ανταπόκριση από το κοινό, αλλά και τη διαφημιστική αγορά.

Παράλληλα, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψαν και οι απευθείας μεταδόσεις του διαγωνισμού, με τον μεγάλο τελικό να φτάνει σε κορυφές που άγγιξαν το 84%.

Συνολικά, η φετινή συμμετοχή και η τηλεοπτική κάλυψη της Eurovision κρίνονται ως ιδιαίτερα επιτυχημένες για την ΕΡΤ, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε τηλεοπτικό επίπεδο.

