Στο επίκεντρο των ερωτήσεων βρέθηκε ο Κρατερός Κατσούλης σχετικά με τη μεταγραφή της πρώην συζύγου του, Κατερίνας Καραβάτου, στον ΑΝΤ1. Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται για το νέο της ξεκίνημα στο κανάλι του Αμαρουσίου, με την πρεμιέρα να θεωρείται θέμα χρόνου. Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στις πρωινές εκπομπές, κλήθηκε να δώσει τη δική του οπτική για αυτή τη νέα επαγγελματική διαδρομή.

«Δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα ακόμα», είπε για το δικό του τηλεοπτικό μέλλον στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, έπειτα από ερώτηση δημοσιογράφου, ο Κρατερός Κατσούλης τους ξάφνιασε όλους: «Χαίρομαι που μαθαίνω από εσάς για το μέλλον της Κατερίνας. Δεν έχω μιλήσει για το συγkεκριμένο θέμα μαζί της», απάντησε.

Δείτε το βίντεο από το Happy Day.

