Στόχος επίθεσης έγινε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Τσαλίκης, όταν άγνωστος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο αυτοκίνητό του. Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας το σπασμένο τζάμι και τα θραύσματα στο εσωτερικό του οχήματος. Με έκδηλη την ψυχραιμία του, ο καλλιτέχνης συνέδεσε το συμβάν με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για θέματα της επικαιρότητας, τονίζοντας πως δεν φοβάται να εκφράζει ανοιχτά την άποψή του.

Το βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Τσαλίκης με το σπασμένο αυτοκίνητό του

«Είμαι εδώ λοιπόν στην Αυτοκίνηση, περιμένοντας τους δημοσιογράφους, έχω το αμάξι μου μπροστά από το μαγαζί και κάποιος καλός άνθρωπος πέταξε μία πέτρα και μου έσπασε το αμάξι. Τέλεια! Τόσο πολύ σας πειράζει όταν ένας άνθρωπος λέει την άποψή του; Τόσο πολύ;» ακούγεται να λέει ο ίδιος στο βίντεο που ανέβασε στα social media. Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ζούμε στην εποχή όταν λες τη γνώμη σου δέχεσαι απειλές και επιθέσεις. Το φως θα νικήσει…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου για τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση», ο Γιώργος Τσαλίκης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου. Εκεί υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων για τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά του.

Τι είχε πει στο τελευταίο του βίντεο

Με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού, ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος και να παραχωρήσει τη δική του άποψη μέσα από τα social media. Όσοι δεν γνωρίζουν καλλιτέχνης λίγο πριν από την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Παρίσι ανέβασε ένα προωθητικό βίντεο για το νέο του τραγούδι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. Σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα επεισόδια που έχουν σημειωθεί τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα όσο και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, πολλοί σχολιαστές χαρακτήρισαν την ανάρτησή του «εκτός τόπου και χρόνου», κατηγορώντας τον ότι ασχολείται με την προώθηση της δουλειάς του και προβάλλει μια “ανέμελη” εικόνα τη στιγμή που η γαλλική πρωτεύουσα φλεγόταν από επεισόδια.

Ο Γιώργος Τσαλίκης μέσα από την ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν ήταν υποχρεωμένος να ακυρώσει την προγραμματισμένη συναυλία του, καθώς και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν το έκαναν αντίστοιχα, ενώ, μέσα από τα λόγια του υπογραμμίζει με ειρωνικό τόνο ότι σαν καλλιτέχνης έπρεπε να κάνει promo την εμφάνιση του στο Παρίσι. Μάλιστα, τονίζει ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σε διεθνή επίπεδο Έλληνες τραγουδιστές και ότι θα έπρεπε να του δοθεί τίτλος cultural youth ambassador του εξωτερικού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Γιώργος Τσαλίκης (@tsalikisgiorgos)

govastiletto.gr -«Γιατί ρε αληταρά;»: Ο Γιώργος Τσαλίκης αποστομώνει με σαρκασμό όσους επιτέθηκαν στον Κωνσταντίνο Αργυρό