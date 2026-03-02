Σε μια σπάνια εξομολόγηση που ράγισε καρδιές, η Λίτσα Πατέρα δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της μιλώντας στην κάμερα του “Buongiorno”. Η αστρολόγος, αναφερόμενη στη μακρόχρονη πορεία της και τη βαθιά της σχέση με την τηλεόραση, “λύγισε” μπροστά στη δημοσιογράφο, σκουπίζοντας τα δάκρυά της σε μια στιγμή απόλυτης ειλικρίνειας.

«Είμαι πολύ καλά, κάνω κάτι που αγαπώ πολύ. Δεν το ξέρω αν θα είμαι σε κάποια εκπομπή, δεν έχω καμία τέτοια προσφορά. Όταν 30 χρόνια είσαι εκεί, πραγματικά συγκινήθηκα όταν είδα τα παιδιά. Έτσι είναι η ζωή. Σήμερα βρέχει αύριο θα έχει ήλιο. Μακάρι να επιστρέψει η Ελένη και εμένα μου λείπει, έχει μια γοητεία, είτε σου αρέσει είτε όχι αυτά που λέει, που σε αναγκάζει να τη βλέπεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η αγαπημένη αστρολόγος.

