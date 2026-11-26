Εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός εισήχθει ο γνωστός και αγαπητός σχεδιαστής μόδας Διονύσης Στεργίου, καθώς αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, με κυριότερο όλων την Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ΧΑΠ.

Ο Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας, όπως είναι ολοκληρωμένο το ονοματεπώνυμο του, βρίσκεται με αναπηρία ύστερα από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστει. Στο πλευρό του αυτές τις δύσκολες ώρες για τον Διονύση, βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο φύλακας άγγελος του και πρώην συνεργάτης του στις σχολές σχεδιαστών μόδας ROMANOS που λειτουργούσαν καθόλη τη δεκαετία των ΄90s στο Κολωνάκι, ο Μιχαήλ Ρωμανός, πoυ είναι γνωστός και διακεκριμένος επιμελητής εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, καθώς και ελάχιστοι αγαπημένοι φίλοι του σχεδιαστή.

Η περιπέτεια της υγείας του έχει συγκινήσει τον κόσμο της μόδας, της τέχνης και της αισθητικής, που δραστηριοποιούνται στο Κολωνάκι καθώς ο Διονύσης Στεργίου πάνω από 40 χρόνια ζει και εργάζεται στον κλάδο της μόδας και είναι πολύ αγαπητός σε όλους. Ταυτόχρονα δεκάδες είναι οι δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, από δημοσιογράφους που παρουσίασαν το πρόβλημα της υγείας του Διονύση Στεργίου ενώ συγκίνηση είχε προκαλέσει η επιθυμία του να συνεχίσει να δημιουργεί τα σχέδια του, με δύναμη ψυχής, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του. Ο αγαπητό σχεδιαστή μόδας, άφησε το προσωπικό του αποτύπωμα στην ελληνική μόδα από τα μέσα της δεκαετίας των ΄80s, μάλιστα το φως της δημοσιότητας έλαβε πρόσφατα η πρώτη δημιουργία του Διονύση Στεργίου που φόρεσε και παρουσίασε σε επίδειξη μόδας τον Ιούνιο του 1986, στο ξενοδοχείο CARAVEL (πριν 40 χρόνια), η τότε superstar καλλονή και ανεπανάληπτη περσόνα Υβέτ Τζάρβις.

Ο Διονύσης Στεργίου είναι βραβευμένος σχεδιαστής μόδας το 1996 και το 1998 από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μόδας, καθώς είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα και την ελληνική μόδα στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Σχολών Σχεδίου Μόδας που είχε διεξαχθεί στο Παρίσι και στο Αμστερνταμ αντίστοιχα, με δημιουργίες της περίφημης σχολής σχεδιαστών μόδας ROMANOS που διηύθυνε καθόλη τη δεκαετία των ΄90s στο Κολωνάκι, καθώς και το προσωπικό του ατελιέ νυφικών υψηλής ραπτικής, όπου είχε ντύσει με δημιουργίες του δεκάδες πανέμορφες νύφες. Ο Διονύσης πρόσφατα είχε εκφράσει την επιθυμία να προσφέρει σχέδια του σε όλους όσους θα το επιθυμούσαν, εντελώς δωρεάν, μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube και είχε προσκαλέσει όλους όσους θα ήθελαν να παρακολουθούν τα video που θα αναρτούσε με τη συνεργασία και τη βοήθεια πολύ καλών του φίλων, να εγγραφούν στο προσωπικό του κανάλι στο YouTube, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια του: Διονύσης Στεργίου Πλιάτσικας (Σχεδιαστής Μόδας).

Το προσωπικό κανάλι του Διονύση στο YouTube.

To προφίλ του Διονύση στο FaceBook.