Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα η Ελένη Ανουσάκη . Η αγαπημένη ηθοποιός περνά δύσκολες ώρες λίγο πριν το Πάσχα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή της για ιατρική φροντίδα.

Η ηθοποιός μίλησε στο egomagazine.gr και περιέγραψε τις στιγμές που έζησε, ενώ, αποκάλυψε την πάθηση με την οποία διαγνώστηκε από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες όταν η Ελένη Ανουσάκη βρισκόταν στο σπίτι της, τότε ένιωσε μία έντονη αδιαθεσία και όπως περιγράφει και η ίδια: «Με έπιασε ένας παράξενος βήχας και μεγάλη δύσπνοια. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Είμαι μεγάλη κυρία πλέον».

Η κατάσταση την ανησύχησε έντονα και, με τη βοήθεια φίλων της και των κοντινών της ανθρώπων, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ναυτικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν καρδιακή ανεπάρκεια.

Τι είπε η ίδια για τις στιγμές που έζησε

Η ίδια, περιγράφοντας τις στιγμές που έζησε, λέει: «Πήγα εσπευσμένα στο νοσοκομείο με κάποιους φίλους όπου διαγνώστηκα με καρδιακή ανεπάρκεια. Δύο μέρες έμεινα σε καλώδια. Έζησα ένα δράμα, έπρεπε να είχα αντιληφθεί νωρίτερα ότι είχα πρόβλημα. Παίζει ρόλο και ηλικία γιατί όπως και να το κάνεις μεγαλώνουμε. Δυο μέρες ήμουν έτσι».

«Θέλω να ευχαριστήσω το Ναυτικό νοσοκομείο και τον γιατρό μου τον εξαιρετικό Σπύρο Παπαϊώαννου που είναι καρδιολόγος. Ο γιατρός μου μαζί με όλο το προσωπικό είναι οι σωτήρες μου. Μου έσωσαν τη ζωή», συμπληρώνει η ηθοποιός, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη της στους ανθρώπους που την βοήθησαν. «Τον καρδιολόγο μου τον βρήκα όταν απευθύνθηκα στον πνευμονολόγο μου τον κ. Τσουκαλά, ο οποίος με παρέπεμψε στον κ. Παπαϊωάννου. Ο κόσμος μου έχει απέραντη αγάπη και συγκινούμουν όσο ήμουν στο νοσοκομείο» προσθέτει στη συνέχεια συγκινημένη.

Μιλώντας για τις δυσκολίες, τονίζει: «Πέρασα τραγικές στιγμές. Τώρα είμαι στο σπίτι αλλά μετά από 6 μέρες θα ξαναμπώ για έξι μέρες στο νοσοκομείο. Μου έκαναν ενδοφλέβια διουρητική αγωγή για δυο μέρες, λόγω έντονης δύσπνοιας. Δυο μέρες ήμουν με σωλήνες. Είχα 3-4 τρύπες τα χέρια μου. Όταν έκανα εξετάσεις έπαιξα τον πιο δύσκολο ρόλο της ζωής μου. Τα χέρια μου από τα μηχανήματα είχαν γίνει μαύρα».

H Ελένη Ανουσάκη ταυτόχρονα, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα: «Ευτυχώς το πρόλαβα. Είναι εξαιρετικοί γιατροί και τους ευχαριστώ όπως και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακολουθώ αγωγή μου απαγορεύουν να πίνω και πολύ νερό. Πρέπει να κάνω συνεχώς εξετάσεις» καταλήγει.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι ένα σοβαρό, χρόνια εξελισσόμενο σύνδρομο όπου η καρδιά αδυνατεί να αντλήσει αίμα αποτελεσματικά για να καλύψει τις ανάγκες του σώματος, προκαλώντας δύσπνοια, κόπωση και οιδήματα. Δεν σημαίνει ότι η καρδιά σταματά, αλλά απαιτεί δια βίου φαρμακευτική αγωγή και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

