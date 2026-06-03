Μια ξαφνική περιπέτεια υγείας οδήγησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εσπευσμένα στο νοσοκομείο, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τη σύντροφό του, Νάνσυ Αντωνίου. Ο δημοφιλής παρουσιαστής προχώρησε σε αποκαλύψεις μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν οι αφόρητοι πόνοι τον ανάγκασαν να πέσει στο πάτωμα.

«Νιώθω άσχημα που δεν είμαι εκεί. Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Είναι από τα πιο επίπονα πράγματα που έχω νιώσει στα 52 μου. Ήρθαμε στο νοσοκομείο μήπως πέσει με τα ούρα.. Από την τρέλα τη δική μου πήγα έκανα γύρισμα για το The 2night show. Δόξα τω Θεώ βοήθησε. Έπεσε η πέτρα και σήμερα είμαι καλά. Έπεσα κάτω στο πάτωμα. Περίμενα… λέω κάτι θα βγάλω δεν είναι δυνατόν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Όπως επίσης έγινε γνωστό πριν λίγο βγήκε από το νοσοκομείο.

Τι είναι ο κολικός νεφρού

Ο κολικός νεφρού είναι ένας από τους πιο έντονους και ξαφνικούς πόνους που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος. Προκαλείται από απόφραξη στο ουροποιητικό σύστημα (συνήθως από πέτρα), η οποία εμποδίζει τη φυσιολογική ροή των ούρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση της πίεσης και τη διάταση του νεφρού.

govastiletto.gr -Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα και η ανακοίνωση για το «The 2Night Show»