Υποχρεωτικό «φρένο» στις ζωντανές του εμφανίσεις βάζει προσωρινά ο Apon, καθώς ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας τον κρατά μακριά από τη σκηνή.

Ο αγαπημένος δημιουργός, που αυτό το καλοκαίρι γυρίζει την Ελλάδα με το «Ηχογένεια tour», ενημέρωσε το κοινό του το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου για την ακύρωση των προγραμματισμένων του συναυλιών σε Χανιά και Ηράκλειο.

Με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Apon αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες από υψηλό πυρετό και έντονα συμπτώματα κρυολογήματος.

Η ανακοίνωση του Apon

«Παιδιά καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας πω ότι δυστυχώς οι συναυλίες μας στην Κρήτη (Ηράκλειο – Χανιά) ακυρώνονται. Τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι από πυρετό και έντονο συναχί. Το έχω παλέψει πολύ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Σε κάθε συναυλία έχω μάθει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο. Έχω ξενερώσει πάρα πολύ γιατί ανυπομονούσα να σας δω, αλλά ειλικρινά τις τελευταίες μέρες ταλαιπωρούμαι πολύ.

Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κατανόηση», αναφέρει η ανακοίνωση του τραγουδιστή.

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