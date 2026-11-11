Μια αναπάντεχη στυλιστική επιλογή για το γυμναστήριο πρότεινε η Josephine μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόγευμα της Τρίτης.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια απαρνήθηκε τα κλασικά αθλητικά ρούχα και εμφανίστηκε στον χώρο εκγύμνασης φορώντας ψηλοτάκουνα, ένα διαφανές (see-through) ολόσωμο κορμάκι και γούνα. Μάλιστα, η Josephine δεν περιορίστηκε μόνο στο να φωτογραφηθεί, αλλά πραγματοποίησε μια μικρή πασαρέλα ανάμεσα στα όργανα, ενώ δοκίμασε να κάνει μέχρι και διάδρομο με το ιδιαίτερο αυτό outfit.

Με αφορμή, δε, την αμφίεσή της στο γυμναστήριο, η Josephine έθεσε το ερώτημα στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Εσύ τι φοράς όταν γυμνάζεσαι;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JOSEPHINE (@josephinewendel)

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