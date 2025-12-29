Ο Ετεοκλής Παύλου και η σύζυγός του, Ελένη Χατζίδου, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου και μίλησαν για τον τρόπο που ο παρουσιαστής επικοινώνησε στην κόρη τους την ιστορία του πυροβολισμού που δέχτηκε πριν από 13 χρόνια.

«Ήταν δύσκολο, κακά τα ψέματα, ακόμα και για μένα που το έλεγα», ανέφερε ο Ετεοκλής Παύλου. «Δεν της εξήγησα όλη την ιστορία με τον πυροβολισμό, αλλά της είπα ότι “ήταν κάποιοι κακοί άνθρωποι που πυροβόλησαν τον μπαμπά”. Εστίασα στο μετά και στο φως».

Ο παρουσιαστής περιέγραψε την αντίδραση της μικρής: «Μου είπε “δηλαδή μπαμπά, τώρα, δεν θα έχεις ποτέ πόδι;” Και της απάντησα “να σε ρωτήσω κάτι; Σε πειράζει;” Μου είπε “όχι, γιατί εγώ έχω τον μπαμπά μου”. Της είπα λοιπόν να κρατήσει αυτό: “Ο μπαμπάς είναι ανάπηρος, αλλά δεν πειράζει. Έχω ένα ψεύτικο πόδι, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί, αν δεν το είχα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε”».

Ο ίδιος τόνισε ακόμη: «Πιστεύω ότι μιλώντας για τις δυσκολίες σου, τα ξορκίζεις λίγο. Αρχίζεις να τα βλέπεις από τη σωστή πλευρά, πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, ότι δεν έγινε και τίποτα».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ετεοκλής Παύλου είχε δεχτεί σοβαρό πυροβολισμό ενώ εργαζόταν ως υπεύθυνος υποδοχής σε νυχτερινό μαγαζί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι.

