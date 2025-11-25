Στην εκπομπή Breakfast at Star την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε το πρόσφατο ξέσπασμα της Κατερίνας Καινούργιου στον «αέρα» του Super Κατερίνα, σχετικά με την κριτική που δέχεται.

Ο ίδιος τόνισε ότι όταν κάποιος κρίνει άλλους, είναι φυσικό να βρίσκεται και ο ίδιος υπό κριτική.

Η αφορμή για τα σχόλια δόθηκε από τις δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία είχε παρατηρήσει: «Είναι παράλογο μια εκπομπή σαν της Κατερίνας που κρίνει άλλους, να μην μπορεί να δεχτεί κριτική η ίδια».

Ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε: «Αυτό που λέει για την Κατερίνα Καινούργιου είναι απλή σκέψη, αλλά αληθινή. Όταν κρίνεις, δε γίνεται να μη θέλεις να κριθείς. Η λέξη κλειδί εδώ είναι τα όρια».

Παράλληλα, οι συνεργάτες του συμπλήρωσαν ότι στον χώρο της τηλεόρασης η ανοιχτή κριτική είναι αναπόφευκτη, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποια όρια και όποιος νιώθει αδικημένος οφείλει να απαντήσει με σωστό τρόπο.