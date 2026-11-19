Τη δική του θέση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν οι τηλεοπτικές εκπομπές εξέφρασε ο Ετεοκλής Παύλου μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη σημασία του σεβασμού προς τους ανθρώπους που φιλοξενούνται σε μια εκπομπή, αλλά και απέναντι στο κοινό που την παρακολουθεί.

Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, δημοσίευσε ένα κείμενο στο οποίο περιέγραψε τις αρχές που θεωρεί απαραίτητες για μια σωστή τηλεοπτική παρουσία. Όπως ξεκαθάρισε, η φιλοξενία ενός προσώπου δεν θα πρέπει να γίνεται απλώς για να καλυφθεί ο διαθέσιμος χρόνος μιας εκπομπής.

Η κριτική για την αντιμετώπιση των καλεσμένων

Στο πρώτο μέρος της ανάρτησής του, ο Ετεοκλής Παύλου στάθηκε στην ανάγκη να υπάρχει σεβασμός τόσο προς τους καλεσμένους, όσο και προς τους τηλεθεατές.

«Στο καλάθι των παρουσιαστών που εγώ θέλω να ανήκω, οι άνθρωποι σέβονται τους καλεσμένους, όπως επίσης σέβονται και το κοινό που τους παρακολουθεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, σχολίασε την πρακτική να προβάλλεται ένας άνθρωπος με μοναδικό σκοπό να συμπληρωθούν οι ώρες μιας τηλεοπτικής εκπομπής.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μια τέτοια αντίληψη δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού μόνο προς τον καλεσμένο, αλλά και προς τον ίδιο τον παρουσιαστή και το κοινό του.

«Το να λες ότι προβάλλεις έναν άνθρωπο απλώς και μόνο για να γεμίσεις μια τρίωρη εκπομπή δεν υποτιμά εκείνον. Υποτιμά πρώτα απ’ όλα εσένα και μετά το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να έχεις τρεις ώρες εκπομπή. Το πρόβλημα είναι όταν αντιμετωπίζεις αυτές τις τρεις ώρες σαν χωνευτήρι και όχι σαν εκπομπή, στην οποία οφείλεις, από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, να προσφέρεις στον τηλεθεατή οτιδήποτε θεωρείς ότι αξίζει να προβάλλεις», ανέφερε.

Η τηλεοπτική πορεία μετά το Breakfast@Star

Υπενθυμίζεται ότι ο Ετεοκλής Παύλου και η Ελένη Χατζίδου δεν βρίσκονται τη φετινή σεζόν σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Η συνεργασία τους με το «Breakfast@Star» ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2026, με το τέλος της εκπομπής.

Govastiletto.gr – Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου: Πώς σχολίασαν την πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star