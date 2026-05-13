Ο Ετεοκλής Παύλου μίλησε συγκλονισμένος για τη δική του εμπειρία ακρωτηριασμού, με αφορμή το σοβαρό ατύχημα του παίκτη του Survivor, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες από τη στιγμή που οι γιατροί ανακοίνωσαν στην οικογένειά του πως έπρεπε να του κόψουν το πόδι.

Ο παρουσιαστής, που βρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του Ελένη Χατζίδου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», αναφέρθηκε στη δύναμη που χρειάζεται τόσο ο άνθρωπος που βιώνει μια τέτοια απώλεια, όσο και η οικογένειά του.

Όπως είπε, συγκινήθηκε ιδιαίτερα ακούγοντας τη μητέρα του τραυματισμένου παίκτη να δηλώνει πως όλη η οικογένεια θα σταθεί δίπλα του, καθώς αυτό ακριβώς ήταν και για τον ίδιο το πιο σημαντικό στήριγμα στη δική του δύσκολη διαδρομή.

Ο Ετεοκλής Παύλου περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε πως είχε χάσει το πόδι του, εξηγώντας ότι οι γιατροί μπήκαν όλοι μαζί στο δωμάτιο για να του ανακοινώσουν την κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε τι είχε συμβεί και το έμαθε παρουσία των δικών του ανθρώπων.

Μάλιστα, θυμήθηκε πως οι γιατροί προσπάθησαν να του μιλήσουν με ήπιο τρόπο, ώστε να απαλύνουν το σοκ, όμως εκείνος αντέδρασε έντονα, καθώς αδυνατούσε να διαχειριστεί εκείνη τη στιγμή την πραγματικότητα.

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του, αποκαλύπτοντας πως οι γιατροί χρειάστηκε να ζητήσουν τη δική της συγκατάθεση για τον ακρωτηριασμό. Όπως είπε, αυτή είναι μια απόφαση αδιανόητα δύσκολη για κάθε γονιό.

Ο παρουσιαστής τόνισε ακόμη, πως το πιο σημαντικό μετά από μια τόσο δύσκολη εμπειρία είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει κάποιος να συνεχίσει τη ζωή του, υπογραμμίζοντας ότι η ψυχική δύναμη και η στήριξη από τους ανθρώπους γύρω του παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ετεοκλής Παύλου είχε τραυματιστεί σοβαρά πριν από 13 χρόνια, όταν δέχθηκε πυροβολισμό ενώ εργαζόταν σε νυχτερινό κέντρο, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το δεξί του ποδιού.

