Με αφορμή τις δηλώσεις του Θοδωρή Μαραντίνη για τη σχέση του με τα παιδιά του και τον ρόλο της «παιχνιδομηχανής» που συχνά αναλαμβάνει ο ένας γονιός, ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, μιλώντας για τη δική του εμπειρία ως πατέρας.

Ο παρουσιαστής και αθλητής παραδέχτηκε πως αναγνωρίζει τον εαυτό του σε αυτόν τον ρόλο, ωστόσο όπως σημείωσε, δεν είναι κάτι που τον ικανοποιεί πλήρως, καθώς θα ήθελε η γονεϊκή ευθύνη να μοιράζεται πιο ισορροπημένα.

«Αυτόν τον ρόλο της παιχνιδομηχανής κι εγώ τον έχω κάπως και δεν μου αρέσει 100%. Υπάρχει αυτός ο ρόλος, πολλοί άντρες τον έχουν. Δεν είναι εύκολο να τον αλλάξεις. Με στενοχωρεί που τον έχω αρκετά, γιατί πέφτει μεγάλο βάρος στη μαμά… Υπάρχει και ένα τίμημα σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ετεοκλής Παύλου έχει δημιουργήσει οικογένεια με την Ελένη Χατζίδου, με την οποία είναι παντρεμένος και έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Μελίτα-Δήμητρα. Το ζευγάρι έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη σχέση τους και την καθημερινότητά τους ως γονείς, δίνοντας συχνά μια πιο ανθρώπινη εικόνα της οικογενειακής ζωής.

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