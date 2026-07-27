Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του World Cup, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Σίδνεϊ.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου υπέγραψε έναν έπος που θα μνημονεύεται για χρόνια, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σφραγίζει τον θρίαμβο σκοράροντας στα τελευταία δευτερόλεπτα και τον Δημήτρη Σκουμπάκη να πραγματοποιεί μια καθηλωτική εμφάνιση.

Λίγες ώρες μετά την απονομή και τις συγκινητικές στιγμές με τον εθνικό ύμνο, οι διεθνείς άφησαν για λίγο στην άκρη τα σκουφάκια και τα μετάλλιά τους και το γιόρτασαν. Οι χρυσοί πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν σε ταβέρνα, όπου το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τραγούδια, χορούς και χαμόγελα για τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών.

Πλάνα από τη ξέφρενη γιορτή εξασφάλισε το ΕΡΤ News και μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας 27 Ιουλίου.

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