Ολοκληρώθηκε, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ο μεγάλος τελικός του “Sing for Greece 2026” στην ΕΡΤ, όπου 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες διεκδίκησαν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Παρουσιαστές του μεγάλου τελικού ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ ο μεγάλος νικητής του αποψινού show αναδείχθηκε από το συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Και οι 14 υποψήφιοι ανέβηκαν στη σκηνή του “Sing for Greece”, διεκδικώντας τη νίκη, προκειμένου να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό στη Βιέννη. Ωστόσο, στο τέλος της βραδιάς νικητής ήταν μόνο ένας.

Ο λόγος για τον Akyla με το τραγούδι «Ferto», o οποίος επιβεβαίωσε όλα τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που τον ήθελαν φαβορί και θα είναι τελικά αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Akylas σάρωσε στους βαθμούς, κάνοντας το απόλυτο, καθώς πήρε 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή κριτική επιτροπή, όσο και από την ελληνική κριτική επιτροπή. Ο Akylas πήρε φυσικά το 12αρι και από το τηλεοπτικό κοινό, με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται από την Klavdia, που εκπροσώπησε πέρσι την Ελλάδα στη Eurovision. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Good Job Nicky με το «Dark side of the moon».

