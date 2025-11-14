Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η παρουσιάστρια του ALPHA που περιμένει κοριτσάκι, προχώρησε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, σε νέες αποκαλύψεις.

Μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια ανακοίνωσε ότι έχει ήδη βρει τους νονούς που θα βαφτίσουν την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου λοιπόν, με αφορμή τις δηλώσεις του Χρήστου Κούτρα και του Γιάννη Ντσούνου οι οποίοι είπαν στην κάμερα της εκπομπής ότι προσφέρονται για νονοί του παιδιού της, εκεί, απάντησε: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα, έχω βρει όμως νονούς. Μία σίγουρα από την πλευρά μου κι ένας από την πλευρά του Παναγιώτη. Από την πλευρά μου είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη που θα συνεργαστούμε και τώρα. Είναι Ελληνίδα αλλά δεν ζει στην Ελλάδα. Δεν θα το πω ακόμα, να πάνε όλα καλά. Είναι πολύ φίλη μου και ετοιμάζουμε και κάτι πολύ ωραίο» είπε η παρουσιάστρια στον “αέρα” της εκπομπής.

govastiletto.gr – Κατερίνα Καινούργιου: «Έκανα ένα χρόνο ορμονοθεραπεία – Θα ξεκινούσα εξωσωματική από Σεπτέμβρη»

