Το πέμπτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Euphoria προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, κυρίως εξαιτίας των ιδιαίτερα τολμηρών σκηνών με τη Sydney Sweeney.

Πολλοί θεατές σχολίασαν πως το περιεχόμενο ξεπέρασε τα όρια, κάνοντας λόγο ακόμη και για «τελετουργικό ταπείνωσης» εις βάρος της ηθοποιού.

Στο επεισόδιο με τίτλο «This Little Piggy», η Κάσι – ο χαρακτήρας που υποδύεται η Sweeney – παρουσιάζεται να δημιουργεί ακόμη πιο προκλητικό περιεχόμενο για τη σελίδα της στο OnlyFans.

Οι σκηνές περιλαμβάνουν φετιχιστικά στοιχεία και αισθησιακά βίντεο, με τη σειρά να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση σε σχέση με προηγούμενες σεζόν.

Δίπλα της βρίσκεται η Μάντι Πέρεζ, την οποία υποδύεται η Alexa Demie, βοηθώντας τη στη δημιουργία του περιεχομένου. Σε αρκετές στιγμές του επεισοδίου, η αισθητική και η σκηνοθεσία χαρακτηρίστηκαν υπερβολικές από το κοινό, με πολλούς να θεωρούν πως η σειρά επιχειρεί συνεχώς να σοκάρει.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο ήταν άμεσες, με αρκετούς θεατές να σχολιάζουν ότι οι συγκεκριμένες σκηνές ξεπέρασαν το όριο ανάμεσα στην πρόκληση και την υπερβολή, ενώ άλλοι υποστήριξαν πως το Euphoria παραμένει πιστό στη σκληρή και ακραία αισθητική που το έχει χαρακτηρίσει από την πρώτη σεζόν.

Sydney Sweeney goes TOPLESS and sucks toe in shock Euphoria scenes as fans slam 'disturbing' show — Daily Mail US, May 11, 2026

Πηγή: www.dailymail.com