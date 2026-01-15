Το πρώτο τρέιλερ της τρίτης σεζόν του Euphoria δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγους μήνες πριν από την πρεμιέρα στις 12 Απριλίου στο HBO.

Στον νέο κύκλο επιστρέφουν τα βασικά μέλη του καστ, όπως η Ζεντάγια, η Σίντνεϊ Σουίνι, ο Χάντερ Σέιφερ, ο Τζέικομπ Ελόρντι, ο Έρικ Ντέιν, η Αλέξα Ντέμι, η Μοντ Άπατοου, η Μάρθα Κέλι, η Κλόε Τσέρι, ο Κόλμαν Ντομίνγκο και ο Ντόμινικ Φάικ.

Αντίθετα, οι Μπάρμπι Φερέιρα, Στορμ Ριντ, Τζέιβον «Wanna» Γουόλτον και Όστιν Άμπραμς δεν θα συμμετέχουν στον τρίτο κύκλο.

Η προηγούμενη σεζόν είχε ολοκληρωθεί με το θεατρικό έργο της Λέξι (Άπατοου), εμπνευσμένο από τις ζωές των φίλων της, τη σύλληψη του πατέρα του Νέιτ (Ελόρντι) λόγω ενός USB με παράνομες δραστηριότητες και την πιθανή επανασύνδεση της Ρου (Ζεντάγια) με την Τζουλς (Σέιφερ), καθώς η Ρου διατηρούσε τη νηφαλιότητά της.

Ο τρίτος κύκλος διαδραματίζεται περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα των προηγούμενων επεισοδίων. Οι χαρακτήρες δεν είναι πια έφηβοι, αλλά αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και ευθύνες.

Η Κάσι και ο Νέιτ είναι παντρεμένοι, η Ρου ζει στο Μεξικό και προσπαθεί να αποπληρώσει χρέος σε έμπορο ναρκωτικών, η Τζουλς σπουδάζει σε σχολή Καλών Τεχνών, ενώ η Μάντι εργάζεται σε πρακτορείο ταλέντων στο Χόλιγουντ.

Νέες αφίξεις στο καστ περιλαμβάνουν τις Σάρον Στόουν, Ροζαλία, Τρίσα Πέιτας, Νατάσα Λιόν, Ντανιέλ Ντέντγουάιλερ, Έλι Ροθ και Μάρσον Λιντς. Επιπλέον, η σειρά εμπλουτίζεται με τους Αντεγουάλε Ακίνουγε-Αγκμπάτζε, Τόμπι Γουάλας, Ντάρελ Μπριτ-Γκίμπσον, Καντίμ Χάρντισον, Πρισίλα Ντελγκάδο, Τζέιμς Λάντρι Εμπέρ, Άννα Βαν Πάτεν, Ασάντε Μπλάκ, Μπέλα Ποντάρας, Μπιλ Μπόντνερ, Κέιλιν Ράις, Κολίν Καμπ, Γκίντεον Άντλον, Χέμκι Μαδέρα, Χόμερ Γκιρ, Τζακ Τοπαλιάν, Τζέσικα Μπλερ Χέρμαν, Κουέιμ Πάτερσον, Μάντισον Τόμπσον, Μάθιου Γουίλιγκ, Ρεμπέκα Πίτζον και Σαμ Τράμελ.

Ο τρίτος κύκλος υπόσχεται να δείξει τους χαρακτήρες σε μια πιο ώριμη φάση της ζωής τους, με νέες δυναμικές, σχέσεις και προκλήσεις που θα κρατήσουν τους θεατές σε αγωνία.

