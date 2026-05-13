Ολοκληρώθηκε ο Α’ Ημιτελικός του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision σε απευθείας σύνδεση με τη Βιέννη.

Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 σφράγισε η Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου στη Βιέννη. Ο Ακύλας, με μια καθηλωτική ερμηνεία του “Ferto”, κέρδισε τις εντυπώσεις στον Πρώτο Ημιτελικό και εξασφάλισε τη θέση του για τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου 16 Μαΐου. Η εκρηκτική του παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, στέλνοντας την ελληνική αποστολή με αξιώσεις στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Οι 10 χώρες που προκρίνονται στον τελικό του Σαββάτου:

1.Ελλάδα: Ακύλας– Ferto

2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

3.Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice

4.Σουηδία: FELICIA – My System

5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!

6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

8. Κροατία: LELEK – Andromeda

9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

10. Πολωνία: ALICJA – Pray

Μετά την ολοκλήρωση του Α’ Ημιτελικού, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον B’ ημιτελικό της Πέμπτης, αλλά και στη μεγάλη βραδιά του τελικού στις 16 Μαΐου, όπου η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία από τις καλύτερες θέσεις της τελευταίας δεκαετίας.

