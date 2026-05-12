Στις 22.00 ώρα Ελλάδας ξεκίνησε ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 με ένα συγκινητικό βίντεο από το μακρινό Λουγκάνο της Ελβετίας το 1956, εκεί όπου ένα μικρό αγόρι βλέπει για πρώτη φορά στην οθόνη τη διοργάνωση.

Στη συνέχεια το πρώτο “Good Evening Europe!” ακούστηκε από τους δύο παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης, την Viktoria Swarowski και τον Michael Ostrowski.

To δίδυμο θα μας κάνει παρέα στις τρεις βραδιές της Eurovision.

Αμέσως μετά στη σκηνή εμφανίστηκε 70μελής χορωδία που ερμήνευσε το «L’amour est bleu» της Vicky Leandros, με την ίδια να κάνει μία special επετειακή εμφάνιση, θυμίζοντάς της το κομμάτι με το οποίο είχε εκπροσωπήσει το Λουξεμβούργο το 1967.

Η τραγουδίστρια είχε εκπροσωπήσει εκ νέου το Λουξεμβούργο το 1972, κατακτώντας την πρώτη θέση με το «Après toi».

