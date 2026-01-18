Η παρουσίαση των τραγουδιών για τον Α’ Ημιτελικό του εθνικού τελικού της Eurovision 2026 έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου μέσα από την ΕΡΤ.

Στον Α’ Ημιτελικό του ελληνικού τελικού “Sing for Greece 2026”, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, θα συμμετάσχουν 14 τραγούδια. Η σειρά εμφάνισης των κομματιών και των αντίστοιχων καλλιτεχνών, όπως ανακοινώθηκε επίσημα, είναι η εξής:

1. Alexandra Sieti – The Other Side | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

2. THE Astrolabe – Drop It | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

3. Desi G – Aphrodite | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

4. Akylas – Ferto | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

5. Evangelia – Paréa | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος – 2nd Chance | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

7. Niya – Slipping Away | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

8. Marseaux – Χάνομαι | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

9. Rosanna Mailan – Άλμα | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

10. Europa – STEFI | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

11. Revery – The Songwriter | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

12. Dinamiss – Chaos | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

13. STYLIANOS – YOU & I | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

14. Spheyiaa – Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026 – Α’ Ημιτελικός

