Αντίστροφα μετρά ο Ακύλας για τη μεγάλη στιγμή στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη! Συνοδευόμενος από την ελληνική αποστολή και με τον Φωκά Ευαγγελινό στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης βάζει τις τελευταίες πινελιές στο “Ferto”. Η πρώτη γεύση από τις πρόβες, που κυκλοφόρησε στα social media, ενθουσίασε τους fans και δείχνει πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για μια δυναμική παρουσία στον ημιτελικό της Τρίτης, με το βλέμμα στραμμένο στον μεγάλο τελικό.

Το βίντεο αποκαλύπτει μια πρώτη, δυναμική εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του Ferto, όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης, με τη δεύτερη πρόβα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ελληνικής αποστολής.

Στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων βλέπουμε τον συνδυασμό των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akyla, ακολουθώντας την αισθητική του video game.

Η παρουσίαση του Ferto συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

Πηγή εικόνας: EBU / Alma Bengtsson

