Με αφορμή την 70η επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η Βιέννη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια εκδήλωση που θα συνδυάζει παράδοση και καινοτομία.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν το σκηνικό της φετινής παραγωγής, το οποίο υπόσχεται να κλέψει τις εντυπώσεις και να αποτυπώσει το πνεύμα του διαγωνισμού.

Στο επίκεντρο της σκηνής θα βρίσκεται μια καμπυλωτή επιφάνεια LED, ενώ μια σαρωτική αψίδα και μια περίτεχνη δομή πλαισιώνουν την όλη κατασκευή, προσφέροντας δυναμική και εντυπωσιακή εικόνα.

Το σχέδιο βασίζεται στην ιδέα του Florian Wieder, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει στοιχεία οικεία στους θεατές με νέες, τολμηρές προσεγγίσεις.

Τρία κεντρικά μοτίβα καθορίζουν τη φιλοσοφία της σκηνής:

Το Φύλλο: Αντιπροσωπεύει νέα ξεκινήματα, δημιουργικότητα και τη συνύπαρξη διαφορετικών μουσικών παραδόσεων από όλη την Ευρώπη.

Η Καμπύλη Γραμμή: Εκφράζει κίνηση, συναίσθημα και τη χαρακτηριστική βιεννέζικη γοητεία, ενσαρκώνοντας την ανάπτυξη και τη σύνδεση μέσω της μουσικής.

Το Κατασκεύασμα: Μια χρυσή δομή που φέρνει τάξη, υποστηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και δημιουργεί αντίθεση με τις οργανικές γραμμές της σκηνής.

Συνολικά, 35 χώρες θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό του 2026, με τον αριθμό των συμμετοχών να είναι ο χαμηλότερος από το 2003, παρά την επετειακή σημασία του γεγονότος. Η σκηνή υπόσχεται να μεταφέρει στους θεατές όλη τη μαγεία και τη δυναμική της Eurovision, γιορτάζοντας 70 χρόνια μουσικής ιστορίας με στιλ και δημιουργικότητα.

Govastiletto.gr – Eurovision: Αποχώρηση-μήνυμα από την Ισπανία: Το βίντεο με εικόνες από τη Γάζα που προκάλεσε αντιδράσεις