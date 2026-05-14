Όλα είναι έτοιμα για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision Song Contest 2026, που πραγματοποιείται απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, στη Βιέννη, με 15 χώρες να διεκδικούν τα τελευταία εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό στρέφεται φυσικά και στην Κύπρο, καθώς η Αντιγόνη ανεβαίνει στη σκηνή με το τραγούδι «Jalla», φιλοδοξώντας να εξασφαλίσει την πρόκριση και να συναντήσει στον τελικό τον Akyla, ο οποίος πέρασε πανηγυρικά από τον Α’ Ημιτελικό.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί στην 8η θέση της βραδιάς, με μία performance που ήδη συζητιέται έντονα για την ενέργεια, τον ρυθμό και τη σκηνική της αισθητική.

Το «Jalla» κινείται σε έντονα χορευτικούς και ethnic-pop ρυθμούς, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η σκηνική παρουσία της Αντιγόνης περιλαμβάνει δυναμική χορογραφία και αρκετές εντυπωσιακές στιγμές.

Ο αποψινός ημιτελικός ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας από τo Wiener Stadthalle της Βιέννης και αναμένεται να έχει έντονο ανταγωνισμό, καθώς αρκετές συμμετοχές θεωρούνται φαβορί για τη νίκη.

Η σειρά εμφάνισης στον Β’ Ημιτελικό:

Βουλγαρία – Dara – «Bangaranga»

– «Bangaranga» Αζερμπαϊτζάν – Jiva – «Just Go»

– «Just Go» Ρουμανία – Alexandra Căpitănescu – «Choke Me»

– «Choke Me» Λουξεμβούργο – Eva Marija – «Mother Nature»

– «Mother Nature» Τσεχία – Daniel Zizka – «Crossroads»

– «Crossroads» Αρμενία – Simón – «Paloma Rumba»

– «Paloma Rumba» Ελβετία – Veronica Fusaro – «Alice»

– «Alice» Κύπρος – Antigoni – «Jalla»

– «Jalla» Λετονία – Atvara – «Ēnā»

– «Ēnā» Δανία – Søren Torpegaard Lund – «Før vi går hjem»

– «Før vi går hjem» Αυστραλία – Delta Goodrem – «Eclipse»

– «Eclipse» Ουκρανία – Leléka – «Ridnym»

– «Ridnym» Αλβανία – Alis – «Nân»

– «Nân» Μάλτα – Aidan – «Bella»

– «Bella» Νορβηγία – Jonas Lovv – «Ya Ya Ya»

