Απόψε το βράδυ, η αγωνία κορυφώνεται για το «Sing for Greece 2026», καθώς μεταδίδεται από την ΕΡΤ ο Β’ Ημιτελικός, από τον οποίο θα προκύψουν οι επόμενες συμμετοχές που θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Η φετινή διαδικασία επιλογής αφορά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, με δύο Ημιτελικούς και έναν μεγάλο Τελικό.

Τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς

Ξεκάθαρος πρωταγωνιστής του Β’ Ημιτελικού θεωρείται το Dark Side of the Moon του Good Job Nicky, μια ατμοσφαιρική πρόταση με διεθνή αισθητική και καλλιτεχνική ταυτότητα που ήδη ξεχωρίζει.

Το κομμάτι κινείται σε πιο εσωτερικά και «σκοτεινά» μονοπάτια, με τον ίδιο τον καλλιτέχνη να έχει δηλώσει πως μιλά για την πιο βαθιά πλευρά του εαυτού και τη δύναμη του έρωτα.

Ιδιαίτερα δυναμικά κινείται και το Mad About It του D3lta, μια σύγχρονη ποπ πρόταση με ραδιοφωνικό χαρακτήρα και άμεσο άκουσμα.

Στις ισχυρές διεκδικήτριες θέσεις βρίσκεται και το No More Drama της ΚΙΑΝΝΑ, που ποντάρει στην ένταση και την ερμηνευτική δύναμη.

Ακολουθούν το AGAPI του RIKKI, με πιο catchy και άμεσο ύφος, αλλά και το ASTEIO του ZAF, που ξεχωρίζει για τον εναλλακτικό του χαρακτήρα.

Όλες οι συμμετοχές του Β’ Ημιτελικού

Στον αποψινό Ημιτελικό διαγωνίζονται επίσης οι: GARVIN, Mikay, Μαρίκα, Stella Kay, TIANORA, Victoria Anastasia, BASILICA, KOZA MOSTRA και leroybroughtflowers, διεκδικώντας την πρόκριση που θα κριθεί αποκλειστικά από το κοινό.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνουν οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Special guest της βραδιάς θα είναι η Τάμτα, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni.

Ο Β’ Ημιτελικός φαίνεται να έχει σαφή κορυφή, ωστόσο η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις αναμένεται αμφίρροπη, με τη σκηνική παρουσία να παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις των επτά νικητών του Α’ Ημιτελικού και η τηλεθέαση