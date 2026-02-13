Ο D3lta -γιος του Γιάννη Κούστα – έδωσε τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή με το τραγούδι του Mad About it στον Β’ Ημιτελικό της ΕΡΤ για τη Eurovision 2026.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται στα φαβορί της βραδιάς για τους 7 συμμετέχοντες που θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για την μεγάλη βραδιά του εθνικού τελικού την ερχόμενη Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Ο Ρομπέρτο Κούστας, γιος του ισχυρού άνδρα της Danaos Corporation, Γιάννη Κούστα, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές στον δρόμο για τη φετινή Eurovision. Παρά το επιστημονικό του υπόβαθρο, ο νεαρός καλλιτέχνης κυνήγησε το μουσικό του όνειρο και πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Δείτε την εμφάνιση του D3lta

Το 2025 ο Ρομπέρτο Κούστας, γνωστός και ως D3lta άνοιξε τη συναυλία του JC Stewart και πραγματοποίησε headline περιοδείες σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα.

Ο D3lta προέρχεται από ένα μείγμα επιχειρηματικού – καλλιτεχνικού περιβάλλοντος, καθώς ο πατέρας του Γιάννης παίζει πιάνο, ενώ η μητέρα του σχεδιάζει κοσμήματα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ρομπέρτο Κούστας: Ο γιος του εφοπλιστή αφήνει για λίγο τα πλοία και το AI για τη σκηνή της Eurovision!