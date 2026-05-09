Μια πρώτη γεύση από την εκρηκτική εμφάνιση της Antigoni στη σκηνή της Eurovision 2026 πήραν οι φίλοι του διαγωνισμού, καθώς κυκλοφόρησε στα social media το πρώτο τηλεοπτικό σποτ 30 δευτερολέπτων για το “Jalla“.

Η Κύπρος ετοιμάζεται να ξεσηκώσει τη Βιέννη την Πέμπτη 14 Μαΐου, διεκδικώντας την πρόκριση στον μεγάλο τελικό μέσα από τον δεύτερο ημιτελικό που θα φιλοξενηθεί στο επιβλητικό Wiener Stadthalle.

Η εμφάνισή της στηρίχθηκε σε μια αναβαθμισμένη εκδοχή της κλασικής πλέον κίνησης με το τραπέζι, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη δυναμική χορογραφία και τη χρήση εντυπωσιακών πυροτεχνημάτων.

Όλοι θυμόμαστε πού βρισκόμασταν όταν η Ήβη Αδάμου χόρεψε για την Κύπρο στο Μπακού, το 2012, όμως για το 2026 η κυπριακή αποστολή αναβάθμισε την ιδέα σε μέγιστο βαθμό. Το τραπέζι που χρησιμοποιείται στη σκηνή είναι τόσο τεράστιο, ώστε υπάρχει χώρος για τέσσερις χορεύτριες να ανέβουν μαζί με την ερμηνεύτρια.

Η κατασκευή είναι τόσο μεγάλη, που η καλλιτέχνις και η ομάδα της τη χρησιμοποιούν ως πασαρέλα, ενώ η χορογραφία είναι εξαιρετική και περιλαμβάνει ακόμα και πιάτα. Η Antigoni εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα κοντό, λευκό φόρεμα με χάντρες, το οποίο παραπέμπει στην Αφροδίτη.

