Η Antigoni ξεσήκωσε τη Βιέννη!

Η στιγμή που όλη η Κύπρος περίμενε, πραγματοποιήθηκε με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, καθώς η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle και κυριολεκτικά ξεσήκωσε το ευρωπαϊκό κοινό.

Η εμφάνιση της Ελληνοκύπριας στον Β’ Ημιτελικό ήταν ένα άψογα σκηνοθετημένο υπερθέαμα, το οποίο φέρει την υπογραφή της Σάσα Ζαν-Μπαπτίστ.

Η εισαγωγή του τραγουδιού η Antigoni εμφανίζεται ξαπλωμένη πάνω σε μια ειδικά κατασκευασμένη ξύλινη πλατφόρμα, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς της σκηνοθεσίας.

Ένα από τα πιο ευφυή σκηνοθετικά ευρήματα είναι η στιγμή που τα χέρια των χορευτριών ξεπροβάλλουν μέσα από κρυφές οπές της ξύλινης πλατφόρμας.

Στην συνέχεια, η τραγουδίστρια και οι χορεύτριές της χρησιμοποιούν λευκά μαντίλια, ακολουθώντας μια χορογραφία που βασίζεται μεν στο viral χορευτικό του κομματιού, αλλά παρουσιάζει έξυπνες διαφοροποιήσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας τεράστιας σκηνής.

Τους στίχους και τη μουσική του Jalla συνυπογράφει η ίδια η Antigoni Μπάξτον μαζί με τους Χαραλάμπους Καλλονά, Κόνορ Μάλαλι-Νάϊτ, Δημήτρη Νικολάου, Κλέιντι Λούπα (Claydee), Πάρη Κάλπο και Τρέι Κουά.

Η κυπριακή αποστολή αισιοδοξεί πως η δυναμική ερμηνεία και η ιδιαίτερη αισθητική του τραγουδιού μπορούν να εξασφαλίσουν στην χώρα ένα από τα πολυπόθητα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

