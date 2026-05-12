Με το “Ferto” και μια άκρως εκρηκτική παρουσία, ο Ακύλας εκπροσώπησε την Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης (12/5) στη σκηνή της Eurovision 2026. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μαγνήτισε τα βλέμματα στον Α’ Ημιτελικό, παρουσιάζοντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα που συνδύαζε την ατμοσφαιρική αισθητική με την αστείρευτη ενέργεια, αποσπώντας θετικά σχόλια για τη συναισθηματική του ερμηνεία.

Η σκηνική παρουσία του τραγουδιού έχει στηθεί σαν ένα ψηφιακό παραμύθι με διαφορετικές «πίστες», θυμίζοντας video game που αλλάζει επίπεδα συνεχώς. Ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός φαίνεται πως επέλεξε να παντρέψει το σύγχρονο στοιχείο με εικόνες που παραπέμπουν έντονα στην ελληνική ποπ κουλτούρα αλλά και σε παλαιότερες εμβληματικές στιγμές της Eurovision.

Η εμφάνιση ξεκίνησε με τον Akyla να βρίσκεται γυρισμένος με την πλάτη προς το κοινό, φορώντας ένα ιδιαίτερο κοστούμι σε πορτοκαλί και μαύρες αποχρώσεις. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γύρισε προς το κοινό και ξεκίνησε το χαρακτηριστικό χορευτικό του «Ferto».

Στέμματα, θρόνοι, ποτά και ψηφιακά εφέ εναλλάσσονταν συνεχώς στην οθόνη, δημιουργώντας μια αίσθηση υπερκατανάλωσης και υπερβολής, πάνω στην οποία βασίστηκε και η θεματολογία του τραγουδιού.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της εμφάνισης ήταν η σκηνή με τη λύρα, η οποία θυμίζει έντονα τη θρυλική παρουσία της Έλενα Παπαρίζου στο «My Number One». Μέσα από μια κατασκευή με καθρέφτες, ο Akylas τράβηξε χορδές από έναν άντρα ντυμένο στα μαύρα, δημιουργώντας μπροστά στο κοινό το σχήμα της λύρας.

Το act στη συνέχεια άλλαξε ξανά ρυθμό, με τον τραγουδιστή να ανεβαίνει σε πατίνι και να διασχίζει τον διάδρομο της σκηνής υπό τους ήχους του ρεφρέν.

Στο κέντρο της σκηνής εμφανίζεται αργότερα μια πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικά δωμάτια. Εκεί κάνει την εμφάνισή της και η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία εμφανίζεται να πλέκει και να κεντάει, σε ένα σκηνικό που θύμισε παραδοσιακό ελληνικό σπίτι.

Λίγο αργότερα, ο Akylas πέρασε σε ένα λευκό δωμάτιο με αρχαιοελληνικά στοιχεία, ενώ σε άλλο σημείο της εμφάνισης εμφανίστηκε και ο περιβόητος «δεύτερος Akylas», ένας performer ντυμένος ακριβώς όπως ο τραγουδιστής, δημιουργώντας μια διπλή εικόνα στη σκηνή.

Από τις πιο δυνατές στιγμές ήταν το συναισθηματικό κομμάτι του τραγουδιού, όταν στην οθόνη προβλήθηκε με χρυσά γράμματα το μήνυμα προς τη μητέρα του καλλιτέχνη: «Κοίτα μαμά, όσα στερηθήκαμε παλιά, νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω, μην μας λείψει κάτι ξανά».

Στο closing act, ο τραγουδιστής έτρεξε στον διάδρομο της σκηνής μαζί με την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, ολοκληρώνοντας τη χορογραφία του «Ferto» με μια κορεάτικη καρδιά προς το κοινό.

Φωτογραφίες: Reuters

