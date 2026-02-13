Με μια πρόταση που παντρεύει την Ανατολή με τη σύγχρονη ποπ, ο ZAF μάγεψε στον Β’ Ημιτελικό της ΕΡΤ. Το τραγούδι του, Αστείο, ξεχώρισε για την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά του, αποδεικνύοντας πως ο καλλιτέχνης διαθέτει ένα μοναδικό αισθητικό φίλτρο που ξεφεύγει από τα τετριμμένα.

Η παρουσία του στη σκηνή ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το ύφος του κομματιού. Ατμοσφαιρικός φωτισμός, προσεγμένη κινησιολογία και μια ερμηνεία με ένταση και συναίσθημα έδωσαν στο κοινό έναν λόγο να σταθεί και να ακούσει προσεκτικά.

Η μουσική του ταυτότητα είναι αναγνωρίσιμη: μελωδικές γραμμές, ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση και μια σύγχρονη παραγωγή που «δένει» παραδοσιακά στοιχεία με μοντέρνα pop αισθητική.

Δείτε την εμφάνισή του στη σκηνή

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Zaf: Φωτογραφίζεται μόνο με την πετσέτα του – Οι σέξι φωτογραφίες από τις διακοπές του