Η παραμονή της Αυστραλίας στην κορυφή των προγνωστικών της Eurovision είναι πλέον γεγονός, μετά την εμφάνιση στον Β’ Ημιτελικό. Η Delta Goodrem, μια καλλιτέχνις με διεθνή εμβέλεια, ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Eclipse» και κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της.

Το «Eclipse» είναι μια σύνθεση που επιτρέπει στη Delta Goodrem να δείχνει το πλήρες φάσμα των φωνητικών της ικανοτήτων.

Μετά το τέλος του ημιτελικού, η συμμετοχή της Αυστραλίας σημείωσε σημαντική άνοδο στις στοιχηματικές αποδόσεις, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις χώρες που θα παλέψουν για τη νίκη στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. αφού η Delta Goodrem βρίσκεται στην 3η θέση.

Το «Eclipse» αποτελεί πλέον ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά της φετινής διοργάνωσης.

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα της στη σκηνή κρύβονται δύο διακεκριμένοι Ελληνοαυστραλοί δημιουργοί που επιμελήθηκαν την εμφάνισή της.

Η σχεδιάστρια του οίκου Velani, Νίκη Αποστολοπούλου, η οποία είναι περήφανη για την ελληνική της καταγωγή, δημιούργησε το εντυπωσιακό φόρεμα από σιφόν που φοράει η Delta. Πρόκειται για μια custom couture δημιουργία για την οποία χρειάστηκαν πάνω από 500 ώρες εργασίας και στην οποία έχουν τοποθετηθεί περίπου 7.000 κρύσταλλα Swarovski.

Ο γνωστός Έλληνας σχεδιαστής κοσμημάτων και ιδρυτής του House of Emmanuele, Εμμανουήλ Τσακίρης, επιμελήθηκε το κεντρικό κομμάτι της εμφάνισης, το λεγόμενο «Heartspace Burst». Είναι ένα χειροποίητο κόσμημα-θώρακας στο στήθος της τραγουδίστριας που συμβολίζει την έκλειψη και την προστασία, φτιαγμένο με ειδική τεχνική και εκατοντάδες κρυστάλλους.

