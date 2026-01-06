Τη δική του απάντηση μετά τον αποκλεισμό του από τον εθνικό τελικό της Eurovision έδωσε ο Νίκος Γκάνος, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση της διαδικασίας.

Ο τραγουδιστής ήταν ανάμεσα στους 13 καλλιτέχνες που έμειναν εκτός και αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά στους διαδικτυακούς του φίλους μέσω TikTok.

Λίγο πριν η ΕΡΤ ανακοινώσει επίσημα τους 28 φιναλίστ μέσα από την εκπομπή Sing for Greece, ο Νίκος Γκάνος ενημέρωσε τους ακόλουθούς του ότι δεν βρίσκεται στη λίστα των υποψηφίων.

Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να εξηγήσει τον λόγο του αποκλεισμού, ειδικά από τη στιγμή που πίστευε πολύ στο τραγούδι που είχε καταθέσει.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του με τον Claydee, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν δημιουργό με μεγάλη εμπειρία και διεθνή πορεία, γεγονός που τον έκανε να θεωρεί πως φέτος θα είχε περισσότερες πιθανότητες.

Παρά την απογοήτευση, δεν έκρυψε ότι ήταν αισιόδοξος μέχρι την τελευταία στιγμή πως θα εξασφάλιζε μια θέση στον εθνικό τελικό.

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής κράτησε θετική στάση, ευχόμενος «Καλή Επιτυχία» σε όλους όσοι προκρίθηκαν για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, ενώ έστειλε και τις ευχές του στον Claydee για τη συμμετοχή του με την Κύπρο, δηλώνοντας πως περιμένει με ενδιαφέρον να ακούσει όλα τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν.

