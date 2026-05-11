Ο Akylas και η ελληνική αποστολή της Eurovision Song Contest 2026 έκλεψαν τις εντυπώσεις στο Τιρκουάζ Χαλί της διοργάνωσης, πραγματοποιώντας μια άκρως ελληνική εμφάνιση υπό τους ήχους του «Ζορμπά».

Κατά την τελετή έναρξης στη Βιέννη, τα μέλη της αποστολής περπάτησαν στο χαλί συνοδευόμενα από τη φιλαρμονική ορχήστρα του ORF, ενώ ο Akylas χόρεψε συρτάκι, δίνοντας έντονο ελληνικό χαρακτήρα στη βραδιά και κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Η εμφάνιση της Ελλάδας σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά στα social media, με πολλούς fans του διαγωνισμού να κάνουν λόγο για μία από τις πιο αυθεντικές και χαρούμενες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας θα εμφανιστεί στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού στις 12 Μαΐου, παρουσιάζοντας το τραγούδι Ferto.

