Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η λίστα των χωρών που θα ανέβουν στη σκηνή της Eurovision 2026 στη Βιέννη συνεχίζει να διαμορφώνεται, με τη Μολδαβία να επιβεβαιώνει επίσημα την επιστροφή της στον διαγωνισμό ύστερα από διετή απουσία.

Μετά τις θετικές ανακοινώσεις από Βουλγαρία και Ρουμανία, η Μολδαβία αποτελεί τη νέα χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της, μεγαλώνοντας τον αριθμό των συμμετοχών στις 30.

Οι χώρες που μένουν εκτός

Παρά τις νέες προσθήκες, αρκετά κράτη έχουν ήδη δηλώσει οριστική αποχή.

Ανδόρρα, Βοσνία–Ερζεγοβίνη και Σλοβακία δεν θα συμμετάσχουν λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ Τουρκία και Ουγγαρία εξακολουθούν να απέχουν για λόγους που σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ θεματική του διαγωνισμού.

Αβέβαιη παραμένει η στάση χωρών όπως Ισλανδία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβενία και Ισραήλ, με την πολιτική ένταση λόγω Παλαιστίνης να δημιουργεί έντονο παρασκήνιο.

Επιπλέον, Αυστραλία, Αρμενία, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία και Καζακστάν αναμένεται να λάβουν την τελική τους απόφαση μέσα στον Νοέμβριο — με το Καζακστάν να εξετάζει σοβαρά την πρώτη του εμφάνιση.

Πιέσεις και αντιδράσεις

Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία έχουν ήδη στείλει σαφές μήνυμα στην EBU, ζητώντας τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό, απειλώντας μάλιστα με αποχώρηση.

Η ανακοίνωση του RTÉ, της ιρλανδικής ραδιοτηλεόρασης, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, τονίζοντας πως η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν «ασυνείδητη» λόγω της κατάστασης στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «φρικτή απώλεια ζωών», «στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων» και περιορισμό της διεθνούς ενημέρωσης στην περιοχή.

Με τη λίστα των συμμετοχών να αλλάζει συνεχώς και τις αποφάσεις αρκετών χωρών να εκκρεμούν, η Eurovision 2026 φαίνεται πως θα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες διοργανώσεις των τελευταίων χρόνων — όχι μόνο για τη μουσική, αλλά και για τις πολιτικές προεκτάσεις που τη συνοδεύουν.

