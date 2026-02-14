Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ολοκληρώθηκε ο Β’ Ημιτελικός για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, όπως παρακολουθήσαμε σε απευθείας μετάδοση από το πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Σ’ αυτή τη βραδιά για το “Sing for Greece 2026” κατόρθωσαν να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριογια τον μεγάλο τελικό είναι ο Good Job Nicky, η Mikay, η Μαρίκα, ο Delta, ο Leroybroughtflowers, οι Koza Mostra και ο Zaf.

Έτσι, όπως είχε συμβεί και μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού, αμέσως μετά παρακολουθήσαμε τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής για τη σειρά με την οποία θα εμφανιστούν για δεύτερη και τελευταία φορά στη σκηνή του “Sing for Greece” το βράδυ της προσεχούς Κυριακή.

Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, αυτή η σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 είναι η εξής:

1. Stylianos

2. Delta

3. Mikay

4. Μαρίκα

5. Marseaux

06. Good Job Nicky

07. Koza Mostra

08. Stefi

09. Rosanna Mailan

10. Evangelia

11. Zaf

12. Ακύλας

13. Leroybroughtflowers

14. Alexandra Sieti

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

