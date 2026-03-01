Στον εθνικό τελικό της Σερβίας για την Eurovision 2026, ο Akylas ξεσήκωσε το κοινό, καθώς εμφανίστηκε ζωντανά με το τραγούδι «Ferto».

Ο Έλληνας εκπρόσωπος ταξίδεψε στο Βελιγράδι και ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τέσσερις χορευτές, χαρίζοντας μια εκρηκτική παρουσία που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Το στυλ του Akyla ήταν αναγνωρίσιμο και χαρακτηριστικό: ροζ ζακέτα, σκούφος, μαύρα γυαλιά ηλίου και πολύχρωμο τζιν παντελόνι, συνδυασμός που είχε φορέσει και στον ελληνικό εθνικό τελικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και θετική διάθεση.

Νικητής του σερβικού τελικού αναδείχθηκε το συγκρότημα Lavina με το «Kraj mene», το οποίο συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από την ψηφοφορία του κοινού και της κριτικής επιτροπής και θα εκπροσωπήσει τη Σερβία στη Βιέννη τον Μάιο.

Παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ο νικητής, η εμφάνιση του Akyla ξεχώρισε για την ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια γεύση από την ελληνική συμμετοχή και το δυναμικό «Ferto».

