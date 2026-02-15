Μια εκρηκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Akylas στον μεγάλο τελικό του Sing for Greece για την Eurovision 2026.

Ο νεαρός καλλιτέχνης, που είχε ξεχωρίσει ήδη πριν από τον Α’ Ημιτελικό, ανέβηκε για δεύτερη φορά στη σκηνή της ΕΡΤ και ξεσήκωσε το κοινό.

Το μεγάλο φαβορί για το εισιτήριο της Βιέννης ανέβηκε στη σκηνή και με το δικό του, ιδιαίτερο στυλ, κέρδισε επάξια το θερμό χειροκρότημα όλων για την ερμηνεία του «Ferto»

