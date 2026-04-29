Ένα λαμπερό “αντίο” στην Αθήνα είπαν ο Akylas και η ελληνική αποστολή της Eurovision, σε μια βραδιά αφιερωμένη στη συμμετοχή μας στον φετινό διαγωνισμό. Η Αυστριακή Πρεσβευτική Κατοικία μεταμορφώθηκε σε ένα μοναδικό Eurovision σκηνικό για το “Ferto Kick-off Party”, με οικοδέσποινα την Πρέσβη Gerda Vogl.

Με την ψυχολογία στα ύψη και τις αποσκευές έτοιμες για Αυστρία, αυτό ήταν το τελευταίο μεγάλο πάρτι πριν τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης.

Στο event έδωσαν το «παρών» άνθρωποι των media, συνεργάτες από τη δισκογραφική ομάδα του καλλιτέχνη, αλλά και μέλη της ελληνικής αποστολής, σε ένα κλίμα ενθουσιασμού και προσμονής για όσα έρχονται.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν ο ίδιος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το «Ferto», χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια δυνατή live γεύση από το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Με έντονη ενέργεια και εμφανή συγκίνηση, ο Akylas απέδειξε πως βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη πρόκληση.

Η Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Μαΐου. Οι αποστολές των χωρών αναμένεται να φτάσουν στην αυστριακή πρωτεύουσα από τις αρχές Μαΐου, προκειμένου να ξεκινήσουν τις πρόβες τους στη σκηνή του διαγωνισμού, με την αγωνία να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η βραδιά του τελικού.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

