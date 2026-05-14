Η συμμετοχή της Γερμανίας στη Eurovision Song Contest το 2026 έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα του φετινού διαγωνισμού, κυρίως λόγω των έντονων συγκρίσεων που προκάλεσε η σκηνική παρουσία της εκπροσώπου της χώρας.

Η Sara Engels ανέβηκε στη σκηνή με το τραγούδι «Fire», σε μια εμφάνιση που πολλοί θεατές θεώρησαν ιδιαίτερα κοντινή αισθητικά και ενεργειακά σε προηγούμενες pop eurovisionικές παραγωγές.

Τα social media γέμισαν άμεσα με σχόλια, όπου κυριάρχησε η σύγκριση με την εντυπωσιακή εμφάνιση του «Fuego» της Κύπρου το 2018.

Η σύνδεση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονη, λόγω του concept: κόκκινοι φωτισμοί, έντονη χορογραφία, δυναμική σκηνική ενέργεια και ένα σύνολο που παρέπεμπε ξεκάθαρα σε γνώριμες eurovisionικές «συνταγές» επιτυχίας.

Δεν έλειψαν μάλιστα και πιο αιχμηρά σχόλια χρηστών, που έκαναν λόγο για «εκδοχή low budget» της συγκεκριμένης αισθητικής.

Η ίδια η Engels, ωστόσο, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ. Σε διαδικτυακή συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι είδε τα σχόλια, συμπεριλαμβανομένου και του viral χαρακτηρισμού που τη συνέκρινε με την Ελένη Φουρέιρα.

Όπως ανέφερε, δεν ένιωσε αρνητικά, αντίθετα, θεωρεί ότι το να συγκρίνεται κάποιος με μια τόσο επιτυχημένη και αγαπητή καλλιτέχνιδα είναι τιμητικό.

Παρά τις συζητήσεις για το κατά πόσο η εμφάνιση ήταν πρωτότυπη ή επηρεασμένη από προηγούμενα acts, η γερμανική αποστολή δείχνει να επενδύει στη σκηνική ένταση και στο show element, ελπίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα της δώσει ισχυρή θέση στον μεγάλο τελικό.

Το μόνο σίγουρο είναι, πως η συζήτηση γύρω από τη συμμετοχή της δεν περιορίζεται πλέον στο τραγούδι, αλλά έχει επεκταθεί στη συνολική αισθητική και στο πώς η Eurovision συνεχίζει να «ανακυκλώνει» εμβληματικές εικόνες της pop ιστορίας της.

