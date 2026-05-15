Ο Γιώργος Καπουτζίδης παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή Buongiorno προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις γύρω από την υπόθεση της Έφης Παπαθεοδώρου και τη φημολογούμενη συμμετοχή της σε project που σχετίζεται με τη Eurovision 2026, ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς συνέβη πίσω από τις κάμερες και επιχειρώντας να βάλει τέλος στη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως εξήγησε, η ηθοποιός δεν είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στη σκηνική παρουσία του Akyla για τον διαγωνισμό, αλλά είχε συμφωνήσει να συμμετάσχει σε ένα μελλοντικό βίντεο κλιπ του τραγουδιστή, το οποίο θα κυκλοφορούσε μετά τη Eurovision, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια παρερμηνεία και να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επρόκειτο για συμμετοχή στο ίδιο το ευρωπαϊκό act.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το συγκεκριμένο γύρισμα δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του καλλιτέχνη ενόψει του διαγωνισμού, ενώ υπήρξαν και δυσκολίες στην επικοινωνία με την παραγωγή, καθώς η Έφη Παπαθεοδώρου διαμένει εκτός Αθηνών στην περιοχή της Τριχωνίδας, κάτι που καθυστέρησε περαιτέρω τη διαδικασία και δημιούργησε επιπλέον ασάφεια γύρω από το project.

Η ίδια η ηθοποιός, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ξεκαθάρισε πως δεν είχε πλήρη εικόνα για το τι συνέβη και τόνισε ότι δεν υπήρξε δική της ευθύνη, επισημαίνοντας πως δεν ενημερώθηκε ποτέ αναλυτικά για την εξέλιξη της συνεργασίας και αφήνοντας ουσιαστικά την ευθύνη στην παραγωγή και στον καλλιτέχνη για τις τελικές διευκρινίσεις, δηλώνοντας πάντως, ότι εύχεται καλή επιτυχία στον Akyla και στην προσπάθειά του στη Eurovision.

