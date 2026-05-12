Το πρόσωπο που μονοπώλησε τις συζητήσεις στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026 δεν ήταν άλλο από τη Felicia Eriksson. Η εκπρόσωπος της Σουηδίας εμφανίστηκε στη σκηνή της Βιέννης με μια μάσκα που κάλυπτε το μισό της πρόσωπο, δίνοντας μια μυστηριώδη χροιά στην παρουσίαση του EDM κομματιού «My System».

Η 24χρονη καλλιτέχνιδα κατάφερε να γίνει αμέσως viral, με τους eurofans να αναζητούν την εξήγηση πίσω από αυτή την ιδιαίτερη στυλιστική επιλογή.

Τι έχει δηλώσει η Felicia για τη μάσκα στο πρόσωπό της

Πίσω από τη μυστηριώδη μάσκα της Felicia Eriksson κρύβεται μια ειλικρινής μάχη με το κοινωνικό άγχος. Η 24χρονη εκπρόσωπος της Σουηδίας έχει παραδεχτεί πως η χρήση της μάσκας –μια συνήθεια που ξεκίνησε από την εποχή των Froken Snusk– αποτελεί τη δική της “ασπίδα” προστασίας. Για εκείνη, η κάλυψη του προσώπου είναι ο μοναδικός τρόπος να διαχειριστεί την έκθεση και το στρες που της προκαλεί η αναγνωρισιμότητα, επιτρέποντάς της να παραμείνει δημιουργική χωρίς να θυσιάζει την ψυχική της ηρεμία.

Την ίδια στιγμή όμως, το στοιχείο αυτό έχει εξελιχθεί και σε βασικό κομμάτι της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

