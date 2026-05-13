Η Σερτάμπ Ερενέρ αποκάλυψε πως δέχτηκε πρόταση να εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026 στη Βιέννη, όμως τελικά αποφάσισε να μην ανέβει στη σκηνή του φετινού διαγωνισμού.

Η νικήτρια της Eurovision του 2003 με το εμβληματικό «Everyway That I Can» μίλησε για την απόφασή της σε συνέντευξή της στο Wiwibloggs, εξηγώντας ότι οι εξελίξεις και το γενικότερο πολιτικό κλίμα παγκοσμίως την έκαναν να αισθανθεί πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια εμφάνιση.

«Με κάλεσαν να συμμετάσχω στον τελικό της Eurovision στη Βιέννη, όμως λόγω της κατάστασης που επικρατεί αυτή την περίοδο στον κόσμο, προτίμησα να μην βρίσκομαι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, προσθέτοντας πως την ίδια ημέρα έχει προγραμματισμένη και προσωπική συναυλία.

Παρότι η ίδια δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αρκετοί θεωρούν ότι η στάση της σχετίζεται με τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση.

Τους τελευταίους μήνες, πολλοί καλλιτέχνες και άνθρωποι του χώρου έχουν εκφράσει δημόσια τις διαφωνίες τους, ζητώντας από την European Broadcasting Union να επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας.

Η Σερτάμπ Ερενέρ εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες στην ιστορία της Eurovision, με τη νίκη της το 2003 να έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή σελίδα για την Τουρκία στον μουσικό διαγωνισμό.

