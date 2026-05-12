Με μια συγκινητική αναδρομή στην ιστορία της Eurovision ξεκίνησε η ελληνική μετάδοση του Α’ Ημιτελικού από τη Βιέννη. Η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, το σταθερό και αγαπημένο δίδυμο των σχολιαστών, καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Τρίτης (12/5) κάνοντας μια ιδιαίτερη μνεία στη “μεγάλη κυρία” του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα. Με αυτόν τον τρόπο, τίμησαν τη γυναίκα που άνοιξε τον δρόμο για την Ελλάδα στον διαγωνισμό, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στην έναρξη της βραδιάς.

«Με νέες χώρες να προστίθενται, μία από αυτές τη δεκαετία του ’70 και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες, η εβδομηκοστή επετειακή διοργάνωση είναι η πρώτη που διεξάγεται χωρίς να είναι μαζί μας η πρώτη εκπρόσωπός μας στον διαγωνισμό, η Μαρινέλλα» είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

«Οπότε, όλα όσα αναμένουμε να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα, χαρά, αγωνία, καρδιοχτύπι, τα πάντα, ας είναι αφιερωμένα στη μνήμη της» ανέφερε η Μαρία Κοζάκου.

Η Μαρινέλλα υπήρξε η πρώτη καλλιτέχνιδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό, το 1974, με το τραγούδι «Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου». Η εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision έχει μείνει ιστορική, καθώς αποτέλεσε την απαρχή της ελληνικής παρουσίας στον ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η σπουδαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2026, βυθίζοντας στο πένθος στο Πανελλήνιο.

govastiletto.gr – Τάκης Ζαχαράτος: «Λύγισε» στη σκηνή τραγουδώντας για τη Μαρινέλλα – Η συγκινητική παρουσία του Κώστα Χατζή