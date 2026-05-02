Ο Akylas και η ελληνική αποστολή της Eurovision έφτασαν στη Βιέννη, με τον καλλιτέχνη να κλέβει τις εντυπώσεις ήδη από το αεροδρόμιο.

Ο ίδιος, χαμογελαστός και ευδιάθετος, μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της Αυστρίας, δεν δίστασε να τραγουδήσει στίχους από το τραγούδι του «Ferto», κρατώντας την ελληνική σημαία και δίνοντας από νωρίς το στίγμα της παρουσίας του.

Στο πλευρό του βρίσκονται βασικοί συνεργάτες της αποστολής, όπως ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια, καθώς και η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία θα τον συνοδεύσει επί σκηνής μαζί με τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρήστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Καρυπίδη.

Ο Akylas μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, καθώς η πρώτη του πρόβα είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερη πρόβα την Τετάρτη.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικές πρόβες με κοστούμια, λίγο πριν τον Α’ Ημιτελικό.

Η ελληνική συμμετοχή θα διαγωνιστεί στον πρώτο Ημιτελικό στις 12 Μαΐου, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, με την ομάδα να εμφανίζεται αισιόδοξη και έτοιμη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή της Eurovision.

Govastiletto.gr – Eurovision 2026: Τεχνικό λάθος της EBU με το Backstage app