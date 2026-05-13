Ο Akylas χάρισε μία από τις πιο όμορφες στιγμές του Α’ Ημιτελικού της Eurovision Song Contest 2026, αμέσως μετά την ανακοίνωση της πρόκρισης της Ελλάδας και της Φινλανδίας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο Έλληνας εκπρόσωπος πλησίασε το τραπέζι της φινλανδικής αποστολής και αγκάλιασε θερμά την Linda Lampenius και τον Pete Parkkonen, γιορτάζοντας μαζί τους την επιτυχία τους.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media και σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους fans της Eurovision, καθώς οι δύο χώρες θεωρούνται από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα και η Φινλανδία ήταν μάλιστα οι πρώτες χώρες που ανακοινώθηκαν ως προκρινόμενες, κάτι που προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό τόσο μέσα στο στάδιο όσο και στους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν τη βραδιά.

Η εμφάνιση του Akyla με το «Ferto» απέσπασε θερμό χειροκρότημα και συνεχίζει να συγκεντρώνει θετικά σχόλια, με τα στοιχήματα να διατηρούν την ελληνική συμμετοχή πολύ ψηλά στις πιθανότητες για νίκη στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Η αυθόρμητη αγκαλιά ανάμεσα στους εκπροσώπους Ελλάδας και Φινλανδίας θεωρήθηκε από πολλούς μία από τις πιο ανθρώπινες και όμορφες στιγμές της βραδιάς, δείχνοντας το κλίμα συναδελφικότητας και ενθουσιασμού που επικράτησε στα παρασκήνια του διαγωνισμού.

