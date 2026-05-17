Η Antigoni χάρισε μία εκρηκτική εμφάνιση στον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Wiener Stadthalle για να εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla».

Η Κύπρια καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στην 21η θέση της βραδιάς και παρουσίασε ένα δυναμικό και γεμάτο ενέργεια act, το οποίο συνδύαζε ethnic ήχους, έντονο ρυθμό και σύγχρονη pop αισθητική, ξεσηκώνοντας το κοινό από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα.

Η σκηνική παρουσία της Antigoni Buxton χαρακτηρίστηκε από γρήγορες χορογραφίες, έντονους φωτισμούς και έντονο μεσογειακό στοιχείο, με πολλούς eurofans στα social media να κάνουν λόγο για μία από τις πιο διασκεδαστικές και «ζωντανές» εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης

Στο τέλος της εμφάνισής της, η Antigoni ευχαρίστησε το κοινό φωνάζοντας: «“Thank you Europe, αγαπώ σε Κύπρο”», με το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα λίγο πριν ολοκληρωθεί η κυπριακή συμμετοχή.

