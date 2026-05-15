O Akylas φαίνεται πως έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, λίγες μόλις ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral δείχνει την εκπρόσωπο της Λετονίας, Atvāra, μαζί με τον μικρό γιο της, να τραγουδούν μέσα στο αυτοκίνητο το ελληνικό τραγούδι «Ferto», εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή τους στην ελληνική συμμετοχή.

Στο βίντεο, ο γιος της τραγουδίστριας φαίνεται να γνωρίζει ήδη τους στίχους του κομματιού, τραγουδώντας με ενθουσιασμό μαζί με τη μητέρα του, σε μια στιγμή που σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από τους fans του διαγωνισμού και τους υποστηρικτές της ελληνικής αποστολής.

Παρότι η Λετονία δεν κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό με το τραγούδι «Ēnā», η Atvāra εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τον φετινό διαγωνισμό και να δείχνει την αγάπη της για άλλες συμμετοχές, με τον μικρό της γιο να φαίνεται πως έχει ήδη ξεχωρίσει τον Akyla και το «Ferto» ως το αγαπημένο του τραγούδι της φετινής Eurovision.

pic.twitter.com/BdxbUU2kge Λιωνωω ο γιος της Λετονης τραγουδιστριας τραγουδα το Φερτο 😭🥹🧁 Πρεπει να το δει ο Ακυλας #eurovisiongr — wESCy ⵣ ☁️ ∞ (@ArmpitOfEurope) May 14, 2026

